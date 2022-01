Vlahovic e Gosens, un mercato d’altri tempi: e i milanisti si deprimono…

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’improvvisa esplosione del mercato porterà in dote Vlahovic e Gosens a Juve e Inter, con buona pace dei milanisti

Il mercato, per antonomasia, è fantasia, colpi di scena, sorprese: i trasferimenti di Vlahovic e Gosens risvegliano di botto un calcio italiano al limite della depressione tra caos covid e crisi economica senza fine. Un gennaio d’altri tempi, quando a suon di milioni (o di miliardi di Lire) si rattoppavano situazioni deficitarie che nel concetto di “calciomercato di riparazione” venivano esaltate.

In questo senso l’Inter è stata spesso specialista in inverno, vuoi anche perché spesso nel recente passato le soddisfazioni sul campo erano pochine. Stankovic, Adriano, Seedorf, Cordoba, Eriksen, Pandev, Gagliardini, Brozovic per citare alla rinfusa alcuni grossi nomi.

