Vladimirov Milan, chi è il difensore del FUTURO acquistato dai rossoneri: l’IDENTIKIT con tutti i dettagli

Il mercato Milan batte un colpo importante a livello del settore giovanile: è ufficiale infatti l’arrivo del difensore sedicenne Valeri Vladimirov che è stato prelevato dai rossoneri a titolo definitivo dal club Botev Plovdiv.

Il suo contratto triennale è stato depositato in Lega Serie A. Colpo interessante e ovviamente in prospettiva in quanto il giocatore inizierà con il Milan U17. È alto 190 centimetri e tantissimi club erano interessati.