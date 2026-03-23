HANNO DETTO
Viviano: «Maresca non dovrebbe essere VAR di Milan e Inter. Ha dichiarato di trovarsi in difficoltà»
Viviano al termine di Fiorentina-Inter si è lasciato andare ad un pensiero su Fabio Maresca in ottica Milan e Inter
Emiliano Viviano, nel corso di ‘Pressing’ si è soffermato sulla presenza di Fabio Maresca al VAR di Fiorentina-Inter. L’ex portiere si è lasciato andare ad una riflessione che potrebbe riguardare anche il Milan di Massimiliano Allegri.
MARESCA NON DOVREBBE ESSERE AL VAR – «Io vado secondo la logica: la palla lì finisce a Thuram davanti alla porta. Maresca ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli: quindi in questo momento del campionato non dovrebbe essere VAR di Milan e Inter».
Un discorso che va per forza di cose tenuto in considerazione, tenendo conto del fatto che siamo in una fase piuttosto calda del campionato. Un discorso che potrebbe dunque coinvolgere sia il Milan che l’Inter visto che sono entrambe in lotta con il Napoli di Antonio Conte.