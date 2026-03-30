Viviano su Maignan: «Quest’anno tornato al top grazie a lui!». Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il ruolo del portiere è da sempre uno dei più delicati e affascinanti del gioco del calcio, e quando si parla di interpreti moderni, il nome di Mike Maignan finisce inevitabilmente al centro del dibattito. Recentemente, ai microfoni di Sportmediaset, è intervenuto Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A noto per la sua grande esperienza e per non aver mai peli sulla lingua, per analizzare il momento dell’estremo difensore dei rossoneri.

PAROLE – «L’anno scorso ha avuto qualche problemino, anche fisico, ma quest’anno è tornato al top anche grazie al lavoro di un grande preparatore dei portieri come Claudio Filippi. Oggi prendo Svilar. È quello più continuo. Per me la scelta era tra lui e Maignan, ma per giovane età e continuità di parate negli ultimi due anni prendo il portiere della Roma»