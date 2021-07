Vito Dell’Aquila: «Ecco perchè sono fiero di Ibrahimovic»

Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro di Taekwondo ai giochi olimpici di Tokyo2020, ha elogiato Zlatan Ibrahimovic

Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro di Taekwondo a Tokyo 2020, è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24 elogiando Zlatan Ibrahimovic, che al momento sta recuperando dall’operazione al ginocchio dello scorso diciotto giugno, per la sua passione per questa fantastica disciplina. Ecco tutte le sue parole sul campione svedese:

«Siamo fieri che uno come Zlatan Ibrahimovic abbia praticato il Taekwondo, lo fa per la mente, per arrivare all’equilibrio».