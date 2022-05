Virdis: «Arrivare in fondo in questa stagione sarebbe un risultato fantastico». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Pietro Paolo Virdis ha parlato di Milan ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole dell’ex attaccante rossonero:

«Vedere lo stadio così è fantastico. Arrivare in fondo in questa stagione sarebbe un risultato fantastico, giocarsela fino alla fine sarebbe incredibile ed è importante essere qua per lottare».