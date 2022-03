Vieri: «Inter favorita, il Milan non molla mai ma lo scudetto si vince con le piccole»

Le parole di Bobo Vieri, intervenuto sul canale ufficiale della Lega Serie A

«Sono 2 o 3 per lo scudetto. La Juve non penso, anche se gironzola lì. Inter favorita, è il terzo anno che lavorano, hanno creato la base con Conte, hanno vinto a gennaio l’anno scorso, sono più pronti e hanno una grandissima rosa. Il Milan non molla mai, ieri pensavo non ce la facesse ma poi va a vincere. Ieri era importantissima per lo scudetto, ma lo scudetto si vince con le piccole. È una questione mentale, a volte non ti prepari come ti prepari con le grandi»