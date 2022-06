Vieri esalta il Milan: «Stagione incredibile, ora serve pazienza»

Christian Vieri, ex attaccante del Milan, ha esaltato il grande lavoro dei rossoneri che ha parlato allo scudetto

Durante la presentazione della prima tappa della “Bobo Summer Cup” a Viareggio, Christian Vieri ha parlato del Milan:

«Pioli è incredibile, Maldini ha lavorato alla grande. Hanno vinto di squadra. Per competere in Champions cosa serve? Pazienza, un passo alla volta. Ora è arrivata RedBird. In questi due anni hanno preso giovani interessanti e giusti e hanno raggiunto un obiettivo incredibile. Non ci sono più i soldi da spendere, in Italia forse li ha solo la Juventus».