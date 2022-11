Vierchowod sui difensori stranieri: «Ho apprezzato è Thiago Silva»

Pietro Vierchowod parla così dei difensori stranieri e quali apprezza di più. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

«Mah, l’ultimo è stato Thiago Silva. Al Milan ci sono Tomori e Kalulu, sono ancora in crescita, devono maturare. Sono tifoso della Juve, la guardo, ma Bremer non mi piace. Oh, intendiamoci, è un mio parere. Non voglio fare il professorino, dico quello che penso».