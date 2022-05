Vierchowod: «Scudetto? Può vincerlo chiunque, è un campionato scarso». Le dichiarazioni dell’ex giocatore del Milan

Pietro Vierchowod ha parlato così della corsa Scudetto e del campionato. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«In questo campionato in cui secondo me il livello è davvero scarso può succedere ancora di tutto. Dico scarso perchè per esempio sia Napoli che Inter quando hanno avuto le loro grandi e ripetute occasioni per vincere si sono fermate. Questo campionato lo può vincere chiunque perchè nessuno ha fatto lo strappo.»