Vierchowod: «Corsa Champions? Un club ha un grande vantaggio»

Pietro Vierchowod compie oggi 62 anni. L’ex giocatore di Juventus, Milan e Roma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

Sulla corsa Champions: «Milan e Atalanta sono le squadre più attrezzate, sia per il gioco sia per la stagione svolta sin ora e per il piccolo vantaggio in classifica. Per il quarto posto dico sfida tra Napoli, Roma e Lazio, con la prima favorita. La Juventus ha perso molto a centrocampo. Contro il Torino… Pirlo ha sbagliato a lasciare fuori Dybala, McKennie e Arthur. La squadra non gira come gli ultimi anni. Poco gioco e poche idee. Gli unici che possono portare la Vecchia Signora ancora in alto sono Cristiano Ronaldo e Chiesa».