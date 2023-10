Vicario chiarisce: «Ecco perché ho preferito andare in Premier League». Le parole dell’ex obiettivo di mercato del Milan

Guglielmo Vicario è il portiere del Tottenham che sta guidando la Premier League. Solo qualche mese fa era un obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

MIGLIOR PORTIERE IN INGHILTERRA – «Non mi soffermo troppo sulle statistiche».

LA PREMIER LEAGUE – «Questo era quello che volevo e non ho voluto ascoltare niente altro. Appena ho saputo che c’era l’opportunità di venire qui avrei firmato col sangue, sarei venuto a piedi dall’Italia. Sono contentissimo di giocare nel campionato più bello del mondo. Me lo dico ogni giorno, appena suona la sveglia della mattina: vai al campo perché c’è da giocare nel campionato più bello del mondo».

IL TOTTENHAM – «Sono arrivato con grande voglia e non ponendomi dei limiti. Sono entrato in una mentalità differente, sia per me che per la squadra: è quella che ha portato quest’anno mister Postecoglu, una che ci vede tutti partecipi e coinvolti con un grande spirito di squadra. É quello che dobbiamo mettere in campo giorno dopo giorno: penso che per il momento i frutti del lavoro si stiano vedendo, ma valuteremo più avanti. Bisogna continuare a spingere, perché adesso il ferro è caldo e va battuto»