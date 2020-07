Verso Sassuolo-Milan: entrambe le squadre arrivano da 8 risultati utili consecutivi

Verso Sassuolo-Milan: domani sera si affronteranno due delle squadre più in forma di questo campionato post lockdown

Milan-Sassuolo è un match in programma domani sera alle ore 21:45 e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Si tratta di una sfida decisiva per entrambe le formazioni. In particolar modo per i rossoneri, che con altri tre punti metterebbero una concreta pressione a Napoli e Roma per la corsa Europa League.

Nella gara di domani sera a San Siro si affronteranno due delle squadre più in forma di questo campionato post lockdown: rossoneri e neroverdi arrivano entrambi all’appuntamento infatti con ben 8 risultati utili consecutivi.