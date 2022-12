Verso Salernitana Milan, le ultime dal ritiro granata ad Antalya

Le ultime dal ritiro granata ad Antalya in vista di Salernitana-Milan: doppia seduta di allenamento nella giornata odierna

Come riportato dalla Salernitana, la preparazione dei granata riprenderà oggi con una doppia seduta di allenamento ad Antalya, in Turchia, dove è fissato il ritiro della squadra campana.

Ritiro incentrato per recuperare la condizione in visto del ritorno in campo fissato il 4 gennaio all’Arechi contro il Milan.