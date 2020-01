Verso Milan-Verona: Krunic al fianco di Kessie, davanti ballottaggio Rebic-Leao

Milan: in vista del match di campionato contro il Verona mister Pioli sta studiando la migliore formazione da schierare

Dopo il turno di Coppa Italia i rossoneri ora devono proiettare immediatamente la testa al campionato. Domenica a San Siro arriverà il Verona e sarà importante dare continuità ai risultati positivi recentemente ottenuti, in modo da migliorare ulteriormente la classifica e inseguire l’obiettivo Europa. Mister Pioli sta per questo studiando la migliore formazione per la gara contro i clivensi. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, questa sarà la probabile formazione:

«Il Milan si deve e si vuole concentrare per questa seconda fase del campionato. I rossoneri ora stanno bene. In occasione di Torino-Milan c’era anche Juric in tribuna, proprio a vedere il Milan, che incontrerà domenica. In occasione del Verona, Pioli dovrà sostituire per forza di cose Bennacer squalificato e Musacchio alle prese con un problema al polpaccio. La difesa quindi è confermata con ancora Conti-Kjaer-Romagnoli-Hernandez. A centrocampo Calhanoglu dovrebbe tornare titolare con Castillejo e la mediana formata dovrebbe essere formata da Krunic e Kessie. In avanti confermato Ibrahimovic e un ballottaggio in vista Verona ma anche in vista derby tra Leao e Rebic con il primo attualmente favorito».