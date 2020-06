Verso Milan-Roma: scelte obbligate in difesa per Pioli

Verso Milan-Roma: gli infortuni di Kjaer e Musacchio costringono Pioli a scelte obbligate. Ci sarà Gabbia al fianco di Romagnoli

In vista del prossimo match di campionato contro la Roma a San Siro, valido per la ventottesima giornata di Serie A, il Milan dovrà far fronte ad un’emergenza in difesa. All’infortunio di Musacchio, out per tutto il resto della stagione, si è infatti aggiunto quello di Kjaer.

Il problema al ginocchio rimediato contro il Lecce non sembra essere qualcosa di grave, ma probabilmente non consentirà all’ex Atalanta di essere a disposizione già contro i giallorossi. Ecco allora che al fianco di Romagnoli verrà schierato il giovane Matteo Gabbia: un’ottima occasione per dimostrare a Pioli di meritarsi più minutaggio all’interno delle rotazioni della retroguardia rossonera.