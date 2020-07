Verso Milan-Juve: si tenta il recupero di Calhanoglu

Lo staff medico del Milan farà di tutto per recuperare il fantasista turco in tempo per la sfida di martedì sera a San Siro contro la Juve

Quando ha alzato bandiera bianca al 37′ di Lazio-Milan, in molti si son preoccupati. Aver visto nell’intervista post-partita quella grande fasciatura al polpaccio sinistro ha fatto sì che la preoccupazione diventasse quasi rassegnazione.

Stando a quanto riporta Sky Sport, ci sono ancora delle possibilità affinché Hakan Calhanoglu sia in campo martedì sera contro la Juve. Lo staff medico rossonero sta facendo tutto il possibile per recuperare in tempo il numero 10 pur con la consapevolezza che forzare il rientro in campo potrebbe portare ad esiti controproducenti, da evitare assolutamente in vista del rush finale.