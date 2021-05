Verso Juve-Milan: i rossoneri hanno la media punti più alta in trasferta

Verso Juve-Milan: i rossoneri arrivano al match di oggi dello Stadium con la media punti più alta in trasferta

Verso Juve-Milan: il posticipo della trentacinquesima giornata tra bianconeri e rossoneri è decisivo per la corsa Champions. I rossoneri arrivano all’appuntamento dello Stadium con numeri più che confortanti in trasferta.

Il club di via Aldo Rossi infatti, ha vinto 13 trasferte in questo campionato: con una vittoria verrebbero eguagliate Juventus e Napoli al secondo posto nella classifica di tutti i tempi in Serie A. Il Milan è la squadra con la media punti più alta in trasferta (2.5, frutto di 40 punti in 16 gare) nel 2020/21 dei top-5 campionati europei.