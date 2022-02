Verso Inter Milan, il report dell’allenamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale del club, il Milan ha condiviso il report dell’allenamento odierno dei rossoneri, in vista del Derby di Milano.

MILANELLO: TATTICA E TECNICA

La squadra insiste e mette sempre più nel mirino il Derby di sabato

Manca sempre meno al Derby di Milano fissato per sabato 5 febbraio alle ore 18.00 a San Siro e oggi la squadra rossonera è tornata a Milanello per un nuovo allenamento sotto gli occhi di Mister Pioli e del suo staff.

REPORT

Ritrovo questa mattina per colazione, prima di scendere in palestra dove il gruppo ha svolto una prima fase della sessione. Poi la squadra è uscita sul campo centrale, alla presenza di Paolo Maldini, dove ha effettuato una serie di torelli per terminare l’attivazione muscolare. Nella seconda parte di lavoro di giornata, spazio a delle esercitazioni tattiche e tecniche.

VENERDÌ 4 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento sempre al mattino con ritrovo per colazione. Alle 14.30 ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico Stefano Pioli.