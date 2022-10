Domenica sera il Milan affronterà il Verona nel posticipo di Serie A 2022-23. Ecco dove vedere la partita in tv

Domenica sera il Milan affronterà il Verona nel posticipo di Serie A 2022-23. Ecco dove vedere la partita in tv:

sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Per chi ha Sky sarà inoltre possibile vederla sul canale apposito Zona Dazn