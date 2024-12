Verona Milan, Fonseca criptico su Camarda! Decisione solo a ridosso del match. E sui giovani...

Verona Milan, Paulo Fonseca criptico sul possibile impiego di Camarda dal primo minuto. Poi arriva la presa di posizione sui giovani

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Verona–Milan, Paulo Fonseca ha parlato così di Camarda e dell’utilizzo dei giovani:

CAMARDA – «Camarda potrebbe giocare, qualche giovane giocherà. Due punte? Ci ho pensato ad inizio settimana ma la verità è che per ora non possiamo».

GIOVANI – «In questa squadra hanno già esordito quest’anno sei giocatori giovanissimi, non so se questo accade nelle altre squadre. Noi adesso siamo in difficoltà con i giocatori».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA