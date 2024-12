Verona Milan, De Grandis sicuro: «Lui il migliore in campo!». Poi boccia Theo Hernandez

Verona Milan, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha indicato in Alex Jimenez il migliore in campo della sfida di venerdì scorso

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis, noto giornalista, ha indicato in Alex Jimenez il migliore in campo della sfida di venerdì sera tra Verona e Milan. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Grande esuberanza, non ha paura di rischiare. Bravo nello spunto, spesso salta l’uomo: non è Theo ma sta meglio di Theo, che va recuperato. Ma in questo momento se devo pensare a chi ha fatto bene: ci sono i centrali, i due centrocampisti e Jimenez, non c’è Theo».