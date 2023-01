Veron: «La Lazio dovrà essere brava ad approfittare del momento difficile del Milan». Le parole dell’ex biancoceleste

Juan Sebastian Veron ha parlato della sfida contro il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore della Lazio:

«Mi aspetto un match difficile e teso per entrambe le squadre, la Lazio dovrà essere brava ad approfittare del momento difficile dei rossoneri, che rimangono i Campioni d’Italia in carica. Sarà una gara che metterà in palio punti fondamentali per il quarto posto, spero che la Lazio possa conquistarli per fare un salto importante in classifica».