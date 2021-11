Simone Inzaghi: «Noi i favoriti? Mi fa piacere»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Venezia-Inter: le sue dichiarazioni

«A me fa piacere, poi per qualcuno può essere un mettere le mani avanti. Qualcun’altro diceva che doveva essere un anno di transizione, io ho trovato una società che mi sta aiutando in tutto e per tutto con dei ragazzi straordinari. Il primo obiettivo l’abbiamo centrato, fino a fine febbraio possiamo pensare al campionato eccezion fatta per quando andremo a Madrid che faremo la nostra partita