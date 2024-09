Venezia Genoa 2-0, PRIMA VITTORIA per la squadra di Di Francesco! Pohjanpalo DECISIVO, il resoconto. Le ultime notizie

Il Venezia allenato da Eusebio Di Francesco, reduce da una pesante sconfitta per 4-0 contro il Milan, ha conquistato la prima vittoria in campionato La sfida casalinga delle 15.00 contro il Genoa, infatti, è terminata sul risultato di 2-0.

Per la squadra neopromossa sono andati in gol Busio e Pohjanpalo, entrambi nel secondo tempo. Pohjanpalo, sul risultato di 0-0 ha sbagliato un rigore parato in maniera meravigliosa da Pierluigi Gollini. La vera nota negativa del pomeriggio, però, è stato il bruttissimo infortunio di Malinovskyi , che è stato costretto a uscire in barella.