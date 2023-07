Vasquez Milan: trattativa in corso per il prestito allo Sheffield Wednesday, che milita in seconda divisione inglese

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è in corso una trattativa tra Milan e Sheffield Wednesday per il passaggio del portiere Devis Vasquez in prestito agli inglesi.

Arrivato in Italia nel gennaio 2023, l’estremo difensore colombiano non ha trovato molto spazio, collezionando solo 2 gettoni in Primavera. Ora il possibile passaggio nella seconda divisione inglese.