VAR, il campano Pasqua non riesce a vedere un clamoroso rigore

Incredibile a San Siro. L’arbitro Pasqua, campano di origini, non vede un clamoroso errore per fallo su Theo Hernandez. Errare è umano. Tuttavia, non si capisce come abbia fatto a non decretare la massima punizione dopo aver rivisto l’episodio al VAR. Oggettivamente il contatto falloso è netto e c’è poco da discutere.

Il fischietto è apparso in totale confusione. Prima si è perso il fallo in area di rigore, successivamente è arrivato in ritardo sull’azione conseguente con fallo di Theo Hernandez. Mentre i giocatori del Napoli protestavano, è inciampato cadendo in terra in maniera goffa. A quel punto è andato a rivedere al VAR l’episodio precedente, senza inspiegabilmente prendere la decisione corretta (netto il fallo di Bakayoko).

Un teatro degli orrori a livello arbitrale che potrebbe portare Pasqua a saltare qualche partita.