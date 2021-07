Var centralizzato, primo test positivo: attese altre prove

Il Var centralizzato provato oggi nell’amichevole Atalanta-Pordenone ha superato il test, primo passo verso un ulteriore progresso

Ancora un passo verso un futuro sempre più tecnologico. Come annunciato dalla Lega Serie A oggi pomeriggio è stato testato nel match amichevole tra Atalanta e Pordenone, il Centro Var centralizzato. Il collaudo della nuova struttura, previsto dalla Fifa almeno 14 giorni prima del suo utilizzo in gare ufficiali ha dato esito positivo sotto ogni punto di vista: un collegamento ottimale tra Matteo Marcenaro, arbitro in campo, e i suoi colleghi Simone Sozza (Var) e Bresmes Marco (Avar), operanti dalla sala Var di Lissone sotto la supervisione di Andrea Gervasoni, delegato dell’Aia. Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori prove presso altri stadi di Serie A.