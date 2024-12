Van Basten: «Vedere l’Inter comandare negli ultimi anni è un colpo al cuore per i milanisti. Fonseca? Bisogna dargli tempo e avere pazienza»

Van Basten alla Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan e di Fonseca: «Tornerà a vincere, magari potrebbe aiutare avere più italiani»

Van Basten in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan e di Fonseca.



COSA SERVE AL MILAN PER TORNARE A VINCERE COME IL SUO MILAN – «Il Milan è un grande club, ha uno stadio fantastico e una tifoseria super. Purtroppo negli ultimi anni l’Inter ha comandato e per i milanisti è stato un colpo al cuore. Tempo difficili… Sono convinto che il Milan tornerà a vincere. Magari potrebbe aiutare avere più italiani. Avete dei giocatori bravi che però le vostre squadre utilizzano poco e la Nazionale ne risente. In Spagna, per esempio, valorizzano più i talenti».



IL CALCIO DI FONSECA – «Non ha i grandissimi calciatori che c’erano ai miei tempi e così non è facile fare sempre risultato. L’allenatore è cambiato dopo qualche anno: bisogna dare tempo a Fonseca e di lavorare e avere pazienza».