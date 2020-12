Uno sguardo sulla lotta Champions (con il sogno scudetto nel cassetto)

Lotta Champions League, il Milan può vantare un discreto vantaggio sulle concorrenti dopo dieci giornate di Serie A

Il Milan è in vetta alla classifica nonostante gli sfavori dei pronostici. I rossoneri dopo dieci giornate resistono e tengono l’Inter a cinque lunghezze di distanza. Va anche detto che l’obiettivo principale per quest’anno è la qualificazione in Champions League, come più volte ripetuto da dirigenza ed allenatore.

Se per un momento lasciamo da parte il sogno scudetto nel cassetto, va comunque registrato un netto vantaggio in termini di punti del Milan sulla concorrenza in chiave Champions League. Juventus ed Inter sono sono squadre attrezzate, mentre Napoli, Roma, Atalanta e Lazio sembrano soffrire questo inizio di stagione.

Pioli vanta 6 punti di vantaggio su Gattuso e lo scontro diretto a favore al San Paolo. Roma e Lazio distano rispettivamente 8 e 9 punti, mentre l’Atalanta addirittura 12 (con una partita in meno).