United-Milan, probabili formazioni: Pioli recupera e conferma giocatori importanti, alla luce di quanto accaduto a Verona ma non solo. Manca solo rifinitura alla squadra rossonera ma l’undici titolare dovrebbe essere quello sottostante.

RECUPERI E CONFERME- Donnarumma in porta, in difesa confermato Calabria a destra, a sinistra torna Theo Hernandez al posto di Dalot, in mezzo Kjaer con Romagnoli e Tomori in ballottaggio. Mediana affidata a Kessie e Tonali, attenzione all’attacco, saelemaekers a sinistra, Castillejo a destra, Krunic sulla trequarti come a Verona, alle spalle di Leao

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1)- Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao.