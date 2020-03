Under è sul mercato, ma non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce del turco

Under piace e continuano piacere al Milan, ma molto dipendera dal nuovo direttore tecnico e allenatore rossonero della prossima stagione

A gennaio il Milan ha cercato di portare a Milanello Under della Roma senza però concludere l’operazione specie dopo l’infortunio di Zaniolo. Nonostante il turco sia in scadenza a giugno 2023 la Roma sarebbe intenzionata a metterlo sul mercato, ma i rossoneri dovranno guardarsi bene le spalle specie dai club tedeschi.

Altintop fa il tifo per vederlo in Bundesliga – «Voglio vedere più calciatori turchi in Bundesliga, e ce ne sono alcuni che sono al livello di grandi club. Uno dei candidati al trasferimento nel calcio tedesco è Cengiz Under della Roma. Voglio vedere i miei connazionali vestire le maglie dei club più importanti, e sicuramente l’Europeo sarà una buona vetrina per i vari trasferimenti». Come riportato da Bild