Under 21, super Cutrone regala una splendida vittoria all’Italia, due goal fantastici che spingono la squadra alla vittoria contro la Slovenia

Under 21, super Cutrone regala una splendida vittoria all’Italia, due goal fantastici che spingono la squadra alla vittoria contro la Slovenia. Gli azzurri si impongono per 4-0. Gazzetta di questa mattina a pag 11 apre in questo modo: “Cutrone è super, Slovenia demolita. Azzurrini ai quarti”.

SECONDO POSTO- “Segnano anche Maggiore e Raspadori. Il poker vale il secondo posto dietro la Spagna”. Per Cutrone un 7,5: “Grinta da capitano ma servivano i goal: eccoli. Manca un rigore alla serata perfetta. Compensa con il 4-0”.