Under 15, il Milan batte 3 a 0 la Juventus nell’antipasto di Serie A

Vittoria netta in amichevole per il Milan Under 15: 3-0 contro la Juventus. Ecco il tabellino e i marcatori

Milan-Juventus Under 15 3-0: il tabellino

Reti: 18′ Sia, 27′ Mancioppi, 48′ Perina

Milan: Rugginenti (46′ Colzani), Bakoune (54′ Mundula), De Bonis (40′ Grilli), Tezzele (54′ Guffanti), Parmiggiani, Vitali, Scotti (56′ Sala), Magni (46′ Perin), Perina (46′ Martinazzi), Mancioppi (56′ Martinelli), Sia. A disp. Grilli, Saporito,

Juventus U15: Piras, Nisci (54′ Piccini), Giorgi (41′ Scarpetta), Ngana (24′ Crapisto), Nobile, Bassino, Ventre (54′ Croce), Boufandar (54′ Brossa), Nuti, Finocchiaro (41′ Grosso), Biliboc (41′ Pisano). A disp. Cabella. All. Grabbi