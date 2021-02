Un rossonero pronto all’addio, difficile che rimanga per il futuro. Il Milan rischia di perderlo nella prossima estate

Si fa sempre più difficile la permanenza di Brahim Diaz alla corte di Stefano Pioli. I rossoneri non hanno il diritto di riscatto e il giocatore non sembra più così legato a Milano. In estate dovrebbe far ritorno al Real Madrid, successivamente verrà valutata la sua posizione ai Blancos.

Piove sul bagnato per il Milan, anche perché al momento non è certo nemmeno il rinnovo di Calhanoglu. Pioli rischia di ritrovarsi senza trequartista nel giro di pochi mesi.