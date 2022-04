Ultime Notizie Serie A: rinnovano Scamacca e Veloso, stop per Arthur

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

19.00 – Pagliuca vuole il Chelsea – Il nuovo co-chairman dell’Atalanta ha diramato una nota in cui ribadisce l’idea di acquistare il club di Londra da Roman Abramovich. Il comunicato

17.45 – Infortunio per Arthur – Il centrocampista bianconero si è fermato per un problema alla caviglia, gli esami hanno escluso lesioni ma Allegri è in emergenza. Le sue condizioni

16.40 – Veloso prolunga con il Verona – Il centrocampista proseguirà la sua avventura rossoblu, c’è la firma sul contratto per un’altra stagione. La notizia

15.30 – Scamacca firma il rinnovo – Prolungamento di contratto per l’attaccante, che ha messo nero su bianco l’accordo con il Sassuolo fino a giugno 2026. Il rinnovo

13.00 – Visita alla Continassa – L’ex calciatore e oggi commentatore di Dazn, Marco Parolo, ha varcato i cancelli del quartier generale della Juventus. La notizia

11.15 – «Il gruppo segue Juric» – Presente allo stadio per la sfida contro il Milan, Ventura torna a parlare di Toro: «Il tecnico ha portato una mentalità nuova». Le sue parole