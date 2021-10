Ultime Notizie Serie A: le parole di Bonaventura, tegola Theo per il Milan

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.35 – Theo positivo al covid – Il terzino rossonero positivo a un tampone, salterà la prossima di Serie A Le ultime notizie

Ore 12.45 – Gli arbitri dell’ottava giornata – Ufficializzate le squadre arbitrali per il prossimo turno di campionato. Le designazioni

Ore 11.30 – Ecco Mirante – Il neo portiere del Milan impegnato nella mattinata tra visite e firma. La notizia

Ore 10.05 – Fiorentina, Bonaventura: «Italiano valorizza i centrocampisti. Vlahovic resti concentrato» – Il centrocampista Giacomo Bonaventura ha parlato della nuova Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Le parole

Ore 9.15 – Roma, Ibanez: «Mourinho mi ha insegnato tanto. Nazionale? Mancini chiamami» – Il difensore della Roma Roger Ibanez ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del desiderio di giocare in Nazionale. Le parole

Ore 8.40 – Inter, infortunio Correa: il Tucu in contatto con il club. Le condizioni dell’argentino – Joaquin Correa ha avuto un problema con l’Argentina. L’attaccante è in stretto contatto con l’Inter in vista anche della partita contro la Lazio. La notizia

Ore 8.20 – Cara Serie A, se fossero i portieri a decidere lo Scudetto? – Portieri grandi protagonisti nel bene e nel male in questo inizio di Serie A: nelle loro mani il destino delle big. L’editoriale