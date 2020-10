Ultime Milan: Ibrahimovic in attesa, due rossoneri verso il recupero

Ultime Milan: si va verso il recupero di tre elementi fondamentali come Alessio Romagnoli, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic per il derby

Ultime Milan: buone notizie da Milanello dove domani la squadra tornerà ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. Sulla strade del recupero Ante Rebic e Alessio Romangoli mentre si attende il doppio tampone negativo per Zlatan Ibrahimovic ancora in isolamento domiciliare.

In vista della sfida in programma tra dieci giorni a San Siro contro l’Inter, il Milan conta di poter recuperare il proprio capitano che sembra aver ormai totalmente riassorbito l’infortunio al polpaccio e che già domani potrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni; da monitorare la condizione di Rebic che nella prossima settimana verrà sottoposto a nuovi accertamenti dopo la lussazione al gomito subita contro il Crotone. Capitolo Ibrahimovic: lo svedese – come scrive Sport Mediaset – è risultato positivo anche all’ultimo tampone, è asintomatico ma finché non sarà guarito resterà in isolamento.