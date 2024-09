Ulivieri AVVERTE: «Questa squadra POTREBBE essere avvantaggiata. Per lo Scudetto Milan, Inter e Atalanta sono partite a RILENTO»

Le parole dell’ex portiere Simone Braglia ai microfoni di TMW sulle prestazioni di Rafael Leao in questo inizio stagione

Renzo Ulivieri, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24: le dichiarazioni

A proposito di Serie A: chi vede come favorita per lo Scudetto dopo queste prime partite?

«Favorite al momento non ce ne sono. È stato un inizio particolare, con alcune squadre in difficoltà, come l’Atalanta, l’Inter o il Milan. In cima alla classifica ci sono squadre come l’Empoli o il Torino che probabilmente non potranno lottare per lo Scudetto. Poi è ovvio, stare lassù è bello, ti dà entusiasmo e corsa, e ad oggi queste squadre meritano la posizione che occupano: bisognerà vedere come renderanno a lungo respiro. Può darsi che Milan, Inter e Atalanta ripartano. C’è anche da considerare gli impegni su più fronti di tante squadre, e il Napoli, da questo punto di vista, è avvantaggiato.»

