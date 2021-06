Ulivieri: «Inginocchiarsi? Ognuno deve essere libero di agire come crede»

Renzo Ulivieri ha parlato sulle pagine de Il Secolo XIX: queste le parole del presidente dell’Associazione allenatori

«Ognuno deve manifestare il suo pensiero in base alle proprie convinzioni. Non deve farlo per forza, ma solo nel caso in cui se la senta davvero. Prima di tutto occorre conoscere la storia, i fatti. Poi ognuno deve essere libero di agire come crede. Si fa fatica a entrare su queste tematiche. Non mi sembrerebbe giusto. Come faccio a dire di inginocchiarsi a un ragazzo che magari non ne è convinto? Non si può fare, è una libera manifestazione. Gestita bene? Sì, anche per quello che dicevo prima. Salvo alcune prese di posizione esose di qualche politico che magari non ha nulla da dire e allora interviene su questa vicenda».