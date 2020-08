Uefa, coefficienti per club: vola il Bayern Monaco, sale l’Atalanta

La Uefa ha aggiornato i coefficienti per club nella stagione in corso. In testa vola il Bayern Monaco, fresco finalista di Champions League

La Uefa ha aggiornato i coefficienti per club nella stagione in corso. In testa vola il Bayern Monaco, fresco finalista di Champions League contro il PSG. Scende il Real Madrid che aveva egemonizzato gli ultimi anni, stabili rispettivamente in terza e quarta posizione Barcellona e Atletico Madrid. La prima italiana è la Juventus al quinto posto, il Liverpool campione d’Europa soltanto decimo. 48esimo posto per l’Atalanta, Milan addirittura 81esimo.

1

FC Bayern München

2

Real Madrid CF

3

FC Barcelona

4

Club Atlético de Madrid

5

Juventus

6

Manchester City FC

7

Paris Saint-Germain

8

Sevilla FC

9

Manchester United FC

10

Liverpool FC