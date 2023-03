Udinese Milan, torna titolare Ballo Touré sulla fascia sinistra. Prende il posto di Theo Hernandez, ecco da quanto mancava

Come si evince dalla formazione ufficiale, torna titolare Ballo Touré sulla fascia sinistra del Milan, per via di un problema fisico di Theo Hernandez.

Contro l’Udinese, il senegalese torna in campo con la maglia rossonera dopo Milan-Bologna; l’ultima sua partita da titolare, però, risale a Empoli-Milan, del 1 ottobre del 2022.