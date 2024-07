Samardzic Milan, l’obiettivo rossonero in campo con l’Udinese nell’amichevole contro il Konyaspor: i DETTAGLI e non solo sulla trattativa

Mentre la trattativa tra Milan e Udinese per Lazar Samardzic non sembra decollare, il centrocampista serbo è sceso in campo dal primo minuto nell’amichevole contro i turchi del Konyaspor.

L’obiettivo del calciomercato rossonero è rimasto in campo per 61 minuti alla sua prima partita dal rientro dai giorni di riposo concessi ai Nazionali. Partita vinta 1 a 0 dalla formazione friulana.