Twitter, quando Ibrahimovic beffò il Genoa con un pallonetto – VIDEO

Il Milan, attraverso un post su Twitter, ha pubblicato un video dei migliori pallonetti realizzati dai giocatori rossoneri. In questa speciale classifica compaiono anche Marco Van Basten, Patrick Kluivert e Stefano Borgonovo. Ma perché la società ha postato questo video? La ragione è semplice. Nella classifica compare anche il gol realizzato qualche anno fa da Zlatan Ibrahimovic proprio contro il Genoa a San Siro.

Ecco il Tweet del Milan in merito con i gol:

[Get your popcorn 🍿]

It’s time for our best lob goals

Gustiamoci i migliori pallonetti#SempreMilan pic.twitter.com/q0dGe7q20c

— AC Milan (@acmilan) February 27, 2020