Tuttosport: «Tutto l’ambiente è furibondo con Calhanoglu»

Tuttosport: l’ambiente rossonero sarebbe imbufalito con Hakan Calhanoglu. Le richieste di rinnovo di contratto non rispetterebbero…

«Tutto l’ambiente rossonero è furibondo con Calhanoglu» è questo il titolo dell’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Che aggiunge: «Le sue folli richieste di ingaggio per rinnovare il contratto, dopo che per almeno due anni è stato solo un peso, hanno prodotto reazioni negative. I più arrabbiati sono i tifosi: è una fortuna che in questo periodo non possano entrare a San Siro. Il Milan non intende trattare: deve solo valutare se venderlo a gennaio o aspettare giugno».