Tuttosport sull’emergenza sanitaria- 30 Giugno data incubo

Tuttosport, emergenza Coronavirus, domani la Uefa emetterà il verdetto sul proseguo delle gare continentali, incluso l’Europeo estivo. Secondo il quotidiano piemontese arrivare a concludere la stagione il 30 di Giugno sarebbe un vero e proprio incubo.

DATA INCUBO- “La data incubo ora è il 30 giugno”. Questo il titolo che il quotidiano riporta internamente per poi proseguire: “Il 30 giugno è una data che diventa improvvisamente la dead-line clamorosa alla luce dei ritardi innescati dall’emergenza Covid-19. Una data che la Figc vorrebbe rispettare, anche a costo di sintetizzare la stagione con i playoff e i playout, ma che non tiene conto delle “date europee” e della possibilità che aprile scivoli via senza poter essere utilizzato neppure per allenarsi“.