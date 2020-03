Corsport: “Final Champions. La Uefa approva domani il nuovo calendario”

Corsport, emergenza Coronavirus, domani la Uefa emetterà il verdetto sul proseguo delle gare europee, di seguito il calendario da approvare

Corsport, emergenza Coronavirus, domani la Uefa emetterà il verdetto sul proseguo delle gare europee, di seguito il calendario da approvare con Juve, Napoli, Atalanta, Roma ed Inter in attesa di sapere come organizzare la prossima estate.

FINAL CHAMPIONS- Ecco il nuovo calendario, l’Uefa lo approva domani in conference call con tutte le leghe. I campionati ripartiranno a maggio, le coppe a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro: ad Istanbul la Champions e a Danzika l’Europa League. Gli Europei rinviati a Novembre 2020 oppure a Giugno 2021.

CALENDARIO GIUGNO- 1 Slot: Martedì-Mercoledì ultimi 4 ottavi (ritorno di Champions) Giovedì ottavi ritorno di Europa League; 2 Slot: Martedì-Mercoledì quarti andata di Champions League. Giovedì quarti andata di Europa League; 3 Slot: Martedì-Mercoledì quarti ritorno di Champions League. Giovedì quarti ritorno di Europa League; 4 Slot Europa League semifinale 1 in gara unica e semifinale 2 in gara unica, finale. 5 Slot Champions League semifinale 1 in gara unica e semifinale 2 in gara unica, finale.