Tuttosport, Ronaldo sull’emergenza sanitaria: «Non uscite»

Tuttosport, Ronaldo in prima pagina, il campione portoghese lancia un appello affinchè tutti rimangano a casa come si richiede in questi giorni. L’appello arriva da Madeira, dove il giocatore è in visita alla madre che ultimamente è stata poco bene.

NON USCITE- Ronaldo: «Non uscite». L’appello di CR7: «Vi parlo non come calciatore ma come figlio, padre, essere umano. Proteggere la vita deve prevalere su qualsiasi interesse». L’Uefa: “Stop alle coppe”.