Tuttosport: Ricardo Rodriguez, manca accordo con il Fenerbahce

Non solo Suso, anche la trattativa per Ricardo Rodriguez sarebbe in stand by. Tra Milan e Fenerbahce mancherebbe l’accordo

Secondo l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, tra Milan e Fenerbahce mancherebbe ancora l’accordo totale per quanto riguarda il trasferimento di Ricardo Rodriguez in terra turca.

Il club rossonero starebbe ancora aspettando l’offerta ufficiale dei «Canarini Gialli», per poter così operare in entrata. Sul taccuino del duo manageriale Maldini-Boban ci sarebbe Robinson in forza attualmente al Wigan, team militante in Championship, Serie B inglese.