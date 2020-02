Tuttosport: “Milan, Rebic non basta. La Fiorentina pareggia su rigore”

Tuttosport, ancora Rebic ma questa volta non basta a vincere la partita come contro il Toro, il pari arriva su calcio di rigore

Tuttosport, Domenica amara per il Milan del dopo Fiorentina, la Viola si risveglia con un pari giusto secondo Pradè, di diverso avviso Rebic che vede sfumare l’occasione di essere ancora una volta decisivo.

REBIC NON BASTA- “Milan, Rebic non basta. La Fiorentina pareggia su rigore. Rossoneri in vantaggio con il solito croato, nel finale l’1-1 di Pulgar con i viola in dieci per l’espulsione di Dalbert. Infortunio per Donnarumma“.